Göztepe, ligdeki yerini sağlamlaştırdı!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

GÖZTEPE'NİN GOLCÜSÜ ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR



Göztepe'nin Club Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi'nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi.