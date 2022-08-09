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Spor

Göztepe, Lukas Gottwalt'ı denemeye aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin, Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdiği ortaya çıktı.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 11:19 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı transfer eden sarı-kırmızıların Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdiği bildirildi. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncunun bir süre takımla idmanlara çıkacağı kaydedildi.

Gottwalt, Altınordu ile oynanan özel maçta 66'ncı dakikada Emir'in yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör Turgay Altay'ın olumlu rapor vermesi durumunda Gottwalt'ın kadroya dahil edileceği ifade edildi.

Öte yandan Göztepe, Sakaryaspor maçı için Bolu'da erken kampa girdi.

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