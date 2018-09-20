Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana, dünkü çalışmada ayağına darbe alan Luis İbanez'in katılmadığı, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Majed Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedef 3'te 3

Trabzonspor, Göztepe karşısında kazanarak bu sezon iç sahadaki başarısını devam ettirmenin hesabını yapıyor.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Göztepe engelini de aşarak Medical Park'ta 3'de 3 yapmaya çalışacak.

Sponsorluk imza töreni

Bu arada Trabzonspor ile Intercity firması arasında forma kol sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin yapılacağı belirtildi.

İmza töreninin kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ve bordo-mavili futbolcuların katılımıyla yarın saat 13.30'da, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceği kaydedildi.