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Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz  Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana, dünkü çalışmada ayağına darbe  alan Luis İbanez'in katılmadığı, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile  Majed Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından  taktik bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedef 3'te 3

Trabzonspor, Göztepe karşısında kazanarak bu sezon iç sahadaki  başarısını devam ettirmenin hesabını yapıyor.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı da 4-0'lık sonuçla  mağlup eden bordo-mavililer, Göztepe engelini de aşarak Medical Park'ta 3'de 3  yapmaya çalışacak.

Sponsorluk imza töreni

Bu arada Trabzonspor ile Intercity firması arasında forma kol sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin yapılacağı belirtildi.

İmza töreninin kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Intercity Yönetim  Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ve bordo-mavili futbolcuların katılımıyla yarın saat  13.30'da, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceği kaydedildi.

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