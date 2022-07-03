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Spor

Göztepe, Makana Baku'yu Legia Varşova'ya sattı

Göztepe, Demokratik Kongo asıllı Alman sol kanat hücumcusu Makana Baku'yu, Polonya'nın Legia Varşova takımına sattığını açıkladı.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 14:59 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor. Dış transferde forvet Obinna Mamah ve orta saha Romal Palmer ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, Makana Baku'yla yollar ayrıldı.

Yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Makana Baku'nun transferi ve bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Baku'ya emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Almanya'nın Holstein Kiel takımından transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, 20 Süper Lig maçına çıkıp 805 dakika sahada kaldı. Baku, bu sürede 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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