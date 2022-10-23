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Spor

Göztepe, Malatya'da tek golle kazandı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

AA23 Ekim 2022 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Göztepe, Malatya'da tek golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş, Awuku, Burak Kavlak, Arda Hilmi Şengül (Dk. 78 Cengizhan Akgün), Jospin (Dk. 70 Mert Miraç Altıntaş), Ogün Özçiçek, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 89 Hüseyin Ekici), Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Haqi Osman

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Arslanagic, Emir Ortakaya, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Yalçın Kayan), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin, Tijanic, Mamah (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 70 Kvasina)

GOL: Dk. 45+2 Yasin Öztekin (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Yalçın Kayan, Dk. 72 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 83 Emir Ortakaya, Dk. 90+1 Kvasina (Göztepe), Dk. 70 Burak Kavlak, Dk. 72 Awuku (Yeni Malatyaspor)

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