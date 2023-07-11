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Spor

Göztepe, Mateusz Lis transferini açıkladı

Göztepe, Southampton'dan 26 yaşındaki Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 18:44 - Güncelleme:
Göztepe, Mateusz Lis transferini açıkladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, sarı-kırmızılı kulübün hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği ve İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mateusz Lis, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de rekabet eden bir diğer İzmir ekibi Altay'ın formasını da giymişti.

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