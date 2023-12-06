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Spor

Göztepe sahasında zorlanmadı! 3 golle kupada bir üst turda

İzmir ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Göztepe sahasında zorlanmadı! 3 golle kupada bir üst turda
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi 1461 Trabzon FK'yi 3-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Mustafa Tosun, Yahya Kemal Yurtbilir

Göztepe: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Fıratcan Üzüm (Dk. 61 Ogün Bayrak), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Aliou Traore, Yalçın Kayan (Dk. 46 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 61 Tijanic), Yunus Emre Gedik (Dk. 78 Ali Dere), Celil Yüksel (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Emirhan Zaman (Dk. 61 Tunahan Ergül), Buğrahan Karslı, Elano Lorenzo Yegen, Ali Sühan Demirel (Dk. 71 Batuhan Kör), Behlül Aydın, Nizamettin Çalışkan (Dk. 61 Hakan Yeşil), Abdurrahman Emir Alagöz, Selman Faruk Dibek (Dk. 74 Abdulkadir Korkut), Hurşit Taşcı, Uğur Can (Dk. 71 Rahmi Can Mutlu)

Goller: Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 78 ve 80 Aliou Traore (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK), Dk. 62 Celil Yüksel, Dk. 85 Ogün Bayrak (Göztepe)

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