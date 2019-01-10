Göztepe, Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı
Göztepe, La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Göztepe, Huesca forması giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
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