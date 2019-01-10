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Göztepe, Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı

Göztepe, La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Göztepe, Huesca forması giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

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