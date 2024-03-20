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Spor

Göztepe, Stoilov yönetiminde evinde kaybetmiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetiminde evinde oynadığı son 8 maçı kaybetmedi.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Göztepe, Stoilov yönetiminde evinde kaybetmiyor
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Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 8 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İzmir ekibi, yaklaşık 4 aydır evinde mağlubiyet yüzü görmedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla dikkat çekti. Teknik Direktör Radomir Kokociv döneminde taraftarının önünde beklentileri karşılayamayan fakat Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle birlikte evinde farklı bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, Bulgar teknik adamla sahasında mağlup olmadı. Bu süreçte evinde Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay ve Boluspor müsabakalarını hatasız geçerek 3 puan alan Göztepe, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. Taraftarının önünde 4 aydır kayıp yaşamayan İzmir ekibi, 20 puanı hanesine yazdırdı.

Stanimir Stoilov idaresindeki sarı-kırmızılılar, kalan 3 iç saha maçında da söz konusu seriyi sürdürmek istiyor.

Göztepe, evinde oynadığı son 8 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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