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Spor

Göztepe, Süper Lig aşkını 3 golle tazeledi!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi ve Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı.

8 Nisan 2024 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig aşkını 3 golle tazeledi!
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 3-0 kazanırken Göztepe'nin ilk golünü maçın 20. saniyesinde Romulo kaydetti. İzmir ekibinin diğer gollerini ise 71. dakikada yine Romulo ve 76. dakikada Mustafa Yumlu kendi ağlarına gönderdi.

Erzurumspor'da maçın 59. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Celal Hanalp takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 59'a yükselten Göztepe 2. sıradaki yerini korurken, 40 puanlı Erzurumspor 10. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurken, Erzurumspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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