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Spor

Göztepe, Süper Lig'e çok yaklaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun son 7 haftasına ikinci sırada girdi ve Süper Lig'e yükselmeye çok yaklaştı.

DHA26 Mart 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'e çok yaklaştı
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Ligde son 2 sezon baz alındığında son 7 haftaya 2'nci basamakta giren iki takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor bitime 7 maç kala 57 puan toplarken, sezon sonunda lider Samsunspor ile birlikte mutlu sona ulaştı. 2021-2022 sezonunda da son 7 haftaya ikinci sırada giren Ümraniyespor da hata yaptı. Bitime 7 maç kala 57 puan toplayan İstanbul temsilcisi lig bitiminde Ankaragücü'nün ardından direkt Süper Lig vizesi aldı.

Bu sezon en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göztepe çok büyük avantajın sahibi oldu. Kalan 7 maçta Kocaelispor (D), Erzurumspor, Tuzlaspor (D), Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile oynayacak Göztepe, 5 maç kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e adını yazdıracak. Son olarak 2017-2022 yılları arasında devler arenasında boy gösteren Göztepe, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti. Göztepe, geçen sezon ise 1'inci Lig'de Play-Off'lara kalıp çeyrek finalde Bodrum FK'ya deplasmanda 3-1 yenilerek elenmişti.

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