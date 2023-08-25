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Spor

Göztepe taraftarına kavuşuyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte taraftarıyla olan özlemini giderecek.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Göztepe taraftarına kavuşuyor
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Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk iki maçta sadece 1 puan toplayabilen Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın Çorum FK'yı konuk edecek. Zorlu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden hakem Ali Yılmaz yönetecek. Müsabaka öncesinde Göztepe 1 puanla 15. sırada yer alırken, Çorum FK ise 3 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda ilk iki hafta forma giyemeyen İsmail Köybaşı'nın sakatlığı devam ediyor.

GÖZTEPE, TARAFTARINA KAVUŞUYOR

Gürsel Aksel Stadyumu'nun zemininin bozuk olması sebebiyle 1. Lig'in ilk haftasındaki Sakaryaspor müsabakasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayan Göztepe, Çorum FK maçı ile taraftarına kavuşacak. İzmir ekibinin sosyal medya hesabından da sahanın hazır olduğu ve taraftarı beklediğini gösteren bir paylaşım yapıldı.

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