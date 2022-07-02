İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe transferleri resmen açıkladı
Spor

Göztepe transferleri resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, dış transferde harekete geçti. Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı oturtan sarı-kırmızılılar Kenneth Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibinin transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.

Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.