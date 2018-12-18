Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda tur vizesini kaptı

Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe kupada moral buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçta 3-0 yendiği 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u evinde de mağlup edip vizeyi aldı: 2-1.

Müsabakanın 12'nci dakikasında Onur'un golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılı ekip, 31'inci dakikada Ngando ile önce beraberliği sağladı. Ardından 52'de üstünlük sayısını kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Göztepe yoluna devam etti.

12'nci dakikada konuk Nazilli Belediyespor öne geçti. Mert Çapar'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur Karakabak, kaleci Göktuğ'u da çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

21'inci dakikada hızlı gelişen Nazilli Belediyespor atağında soy çaprazda topla buluşan Taylan yerden vurdu. Ancak meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.

31'inci dakikada Göztepe dengeyi kurdu. Gouffran'ın pasına hareketlenen Ngando soldan ceza alanına girer girmez şutunu çekti, top filelere gitti: 1-1.

52'nci dakikada sarı-kırmızılılar üstünlüğü sağladı. Yalçın'ın sol kanattan pasında topa gelişine vuran Ngando ağları sarstı: 2-1.

72'nci dakikada sağdan Tayfur'un ortaladığı topa Cikalleshi kafayı vurdu ancak atak sonuçlanmadı.

Karşılamada başka gol olmadı ve Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kendini tehlikede hissedince yaptığı hayrete düşürdü

Kendini tehlikede hissedince yaptığı hayrete düşürdü

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA