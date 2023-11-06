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Spor

Göztepe Voleybol kazanmaya alışkanlığını kazandı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

IHA6 Kasım 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Göztepe Voleybol kazanmaya alışkanlığını kazandı
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Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 5. haftasında Aras Kargo'yu konuk etti. Rakibini 3-0'lık net bir skorla geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonki 4. maçında 2. galibiyetini elde etti. Böylece İzmir temsilcisi puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, Aras Kargo maçına bu hafta itibariyle tamamen konsantre olduklarını, uzun süren toplantılar yaptıklarını belirtti. Bu galibiyetin geleceğinden emin olduklarını ifade eden Alkan, "Belki daha erken gelmeliydi bunun farkındayız ama bugünkü galibiyet bizim için güzel bir yol açacak. Önümüzdeki hafta zorlu bir Bodrumspor deplasmanımız var. Sonrasında da hafta içi V. Bank ile oynayacağız. Bu maçlara konsantre olacağız ve tam konsantre bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tribündeki çocuklarımız muhteşem. Bizlere itici güç oluyorlar. Bu tarz organizasyonlar çok değerli, Göztepeli nesiller yetişmesine büyük katkılar sağlayacak. Taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Dolu tribünler eşliğinde her türlü mücadeleyi kazanabilecek potansiyele sahibiz" şeklinde konuştu.

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