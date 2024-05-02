Göztepe Voleybol'a 3 yeni takviye

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncularından Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırırken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da ara vermeden başladı. İzmir ekibi, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta Oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Ünzilenur Hacıoğlu, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncu Ceren Kapucu ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Berra Eren'i kadromuza katarak birer yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.