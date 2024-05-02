İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3706
  • EURO
    34,7032
  • ALTIN
    2391.17
  • BIST100
    10166.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe Voleybol'a 3 yeni takviye

Göztepe Voleybol; Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Göztepe Voleybol'a 3 yeni takviye
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncularından Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırırken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da ara vermeden başladı. İzmir ekibi, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta Oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Ünzilenur Hacıoğlu, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncu Ceren Kapucu ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Berra Eren'i kadromuza katarak birer yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

  • göztepe voleybol
  • kadınlar voleybol 1 ligi
  • türkiye voleybol federasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.