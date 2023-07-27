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Spor

Göztepe yeni sezon öncesi ilk sınavını geçti

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe, İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Göztepe yeni sezon öncesi ilk sınavını geçti
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Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına İtalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hazırlık maçları yapıyor. İzmir ekibi ilk maçında İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya geldi. Göztepe, müsabakaya Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız, Erkam Kömür, Lukas Erhan Gottwalt, Taha Altıkardeş, Yunus Emre Gedik, Chidindu Lucky, Furkan Malak, Tuğbey Akgün, Kubilay Kanatsızkuş, Marko Kvasina ilk 11 ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçilirken dakikalar 65'i gösterdiğinde sarı-kırmızılılar Mamah'ın penaltıdan kaydettiği gole 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca müsabaka Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece İzmir temsilcisi, İtalya'da çıktığı ilk maçını kazanmış oldu.

  • FC Legnago Salus
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