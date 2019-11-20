Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe 3 oyuncusundan yoksun çalıştı.
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
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