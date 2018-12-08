Göztepe'de Bayram Bektaş ile yollar ayrılabilir
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor yenilgisinin ardından Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'la yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen teknik direktör Bayram Bektaş'la yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 4 maçta sırasıyla BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak DG Sivasspor'a kaybetti.
Taraftarlar istifa çağrısı yaptı
Bayram Bektaş taraftarların istifa çağrısı yapması üzerine maç sonunda İHA'ya şöyle konuştu: "Şu anda uçağımız var. Uçağı kaçırmamak için takımla birlikte uçağa gidiyoruz. Bu şimdiki konu değil ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler."
(Skorer)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.