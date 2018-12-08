Göztepe'de Bayram Bektaş ile yollar ayrılabilir

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen teknik direktör Bayram Bektaş'la yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 4 maçta sırasıyla BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak DG Sivasspor'a kaybetti.

Taraftarlar istifa çağrısı yaptı

Bayram Bektaş taraftarların istifa çağrısı yapması üzerine maç sonunda İHA'ya şöyle konuştu: "Şu anda uçağımız var. Uçağı kaçırmamak için takımla birlikte uçağa gidiyoruz. Bu şimdiki konu değil ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler."

(Skorer)