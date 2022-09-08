Göztepe'de Boluspor maçı öncesi iki eksik

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, yarın Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren stoper Atınç Nukan ve henüz tam hazır olmayan sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe Ege Özkayımoğlu'nu kiralık gönderdi Teknik direktör, zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek,dedi.

Göz-Göz transfer döneminin son haftasında Bursaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün'le 4 yıllık sözleşme imzalayıp, yaz döneminde yönetimi devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond'un Beşiktaş'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ı kiralamıştı.

Antalyaspor'a Japon 10 numara geldi

EMİRHAN ORTAKAYA'YA MİLLİ DAVET

Göz-Göz'ün Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki stoper Emirhan Ortakaya U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna davet edildi.