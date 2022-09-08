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Spor

Göztepe'de Boluspor maçı öncesi iki eksik

Spor Toto 1. Lig'de yarın Boluspor'a konuk olacak Göztepe'de, tedavisi süren Atınç Nukan ve henüz hazır olmayan Kerim Alıcı forma giyemeyecek.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp 4 haftada 5 puan toplayan Göztepe, yarın Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren stoper Atınç Nukan ve henüz tam hazır olmayan sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek.

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 Teknik direktör Turgay Altay, zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık ama son 3 maçı kazanamadık. Boluspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

Göz-Göz transfer döneminin son haftasında Bursaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün'le 4 yıllık sözleşme imzalayıp, yaz döneminde yönetimi devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond'un Beşiktaş'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ı kiralamıştı.

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Göz-Göz'ün Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki stoper Emirhan Ortakaya U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna davet edildi.

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