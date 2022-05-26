Göztepe'de büyük değişim

Kurumsal hafızayı korumak adına yalnız belli noktalarda çalışan kişilerin görevlerini sürdüreceği, diğer kalan idari kadro ve personellerle yolların ayrılacağı belirtildi.

Kulübün devir öncesi birçok çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı, kulüp içinde geniş çapta bir değişim olacağı kaydedildi. Devrin gerçekleşmesi durumunda yeni gelecek yönetimin daha rahat hamle yapabilmesi için böyle bir kararın alındığı da vurgulandı. Şu an için 4 şirketle temaslarını sürdüren Göztepe yönetiminin devir işlemleri için çalışmalarına devam ediyor.