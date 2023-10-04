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Spor

Göztepe'de Diouf performansıyla sınıfta kaldı

Göztepe'nin transfer döneminde Konyaspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mame Diouf, performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Tecrübeli golcü ligde sadece bir gol kaydedebildi.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Göztepe'de Diouf performansıyla sınıfta kaldı
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Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan transfer edilen Mame Diouf, Göztepe formasıyla bu sezon 7 maça çıkarken sadece 1 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ilk 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla ligde 8. sırada yer alırken, gol yollarında da etkisiz bir performans sergiliyor. Ligin en az gol atan takımları arasında yer alan İzmir ekibi, bu sezonki 7 maçlık süreçte rakip kaleleri toplam 5 kez havalandırarak maç başına 0.71 gol ortalaması yakaladı. Göztepe'nin golleri Ogün Bayrak, Atınç Nukan, Celil Yüksel, David Tijanic ve Mame Diiouf'dan geldi. İlk 7 haftalık bu dönemde sadece 1 gol üretebilen Mame Diouf, beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki golcünün bu durumu tersine çevirmek için antrenmanlarda özel olarak çalıştığı öğrenildi.

Diouf, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkarken 10 gol kaydetmişti.

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