30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Spor

Göztepe'de iki ayrılık birden

Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar oyuncu Filip Krastev ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar oyuncu Filip Krastev ile devam etmeme kararı alındı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Ekrem Kılıçarslan. Ekrem'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kaleci, geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirdi.

İzmir ekibi, şubat ayında Belçika temsilcisi Lommel SK'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki Bulgar oyuncu Filip Krastev ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Krastev'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

