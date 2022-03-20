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Spor

Göztepe'de kalan 8 maçın 5'i deplasmanda

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak küme düşme hattından kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak.

IHA20 Mart 2022 Pazar 12:33 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 12:33
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Göztepe, 30 maç sonunda 27 puanda kalarak haftayı 18. sırada kapattı.

Alanyaspor yenilgisiyle beraber üst üste 7. yenilgisini alan Göztepe'de, kümede kalma umutları oldukça azaldı. Kötü sonuçlara engel olamayan sarı-kırmızılılar, hem mental hem de puan sıralaması açısından adeta dibi gördü. İzmir temsilcisinin başında ikinci maçına çıkan Teknik Direktör Stjepan Tomas da ikinci mağlubiyetini aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda yaptığı açıklamada takımına inandığını belirterek, kalan haftalarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Göztepe, ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak.

Göztepe'nin lige kalan müsabakaları ise şu şekilde:

31. hafta: Konyaspor - Göztepe

32. hafta: Göztepe - Kayserispor

33. hafta: Fenerbahçe - Göztepe

34. hafta: Gaziantep FK - Göztepe

35. hafta: Göztepe - Çaykur Rizespor

36. hafta: Karagümrük - Göztepe

37. hafta: Göztepe - Beşiktaş

38. hafta: Adana Demirspor - Göztepe

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