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Spor

Göztepe'de takım, galibiyeti İrfan Can Eğribayat'a armağan etti

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de galibiyet, 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybeden İrfan Can Eğribayat'a hediye edildi.

DHA6 Aralık 2021 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:49
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Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi. Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı. Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi. Göztepeli futbolcular maçın ardından yine İrfan Can'ın yanına gelerek galibiyeti ona armağan etti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı file bekçisine büyük destek verdi.

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