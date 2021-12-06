Göztepe'de takım, galibiyeti İrfan Can Eğribayat'a armağan etti

DHA 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:49

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi. Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı. Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi. Göztepeli futbolcular maçın ardından yine İrfan Can'ın yanına gelerek galibiyeti ona armağan etti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı file bekçisine büyük destek verdi.