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Spor

Göztepe'de tam 10 ayrılık

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe, 10 oyuncusu ile gelecek sezon yola devam etmeyeceğini açıkladı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
Göztepe'de tam 10 ayrılık
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Göztepe, 10 futbolcusuyla yola devam etmeyecek.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi biten 10 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu

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