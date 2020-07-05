Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut istifa etti

DHA 05 Temmuz 2020 Pazar 14:24 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 14:24

Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kalmıştı. Ligde son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz. Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda Soner'in ayağından gol bulup umutlanırken birçok pozisyonda rakip kaleci Altay Bayındır'a takılan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar özellikle sözleşme durumu belirsiz olan kaleci Beto'yu haftalardır süren kötü performansı nedeniyle eleştirdi.

Halil, Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıklarının devam ettiği İzmir ekibinde, Fenerbahçe maçının 22'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.