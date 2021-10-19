Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi Halil Akbunar belirsizliği

19 Ekim 2021 Salı 14:17 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:17

Göztepe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında sakatlanıp 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan sarı kırmızılı takımın kaptanı Halil Akbunar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Trabzonspor müsabakasında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi.

GÖZTEPE'DE ŞİMDİ HEDEF TRABZONSPOR

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç sonra galip gelmeyi başaran Göztepe, Trabzonspor'la karşılaşmasına kilitlendi. Zor haftaların ardından İstanbul'da kazanılan 3 puanla kara bulutları dağıtan sarı-kırmızılılar taraftarıyla barışırken, tüm camiada umutlar yeşerdi. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda lider Trabzonspor'un karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak takımda moraller de tavan yaptı. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından koltuğu sallanan Sırp Teknik Direktör Nestor El Meastro ise üzerindeki baskıyı attı.

MEHMET SEPİL DEVREYE GİRDİ

Başkan Mehmet Sepil'in sahip çıktığı 38 yaşındaki teknik adam, milli arada oyuncularıyla tek tek ilgilenip takımdaki eksik yönleri düzeltti. Tribünlerin sert tepkiler gösterdiği oyuncuların da alınan galibiyetin ardından oldukça hırslandığı ve hafta sonu Trabzonspor karşılaşmasında kurmaylara yine galibiyet sözü verdiği bildirildi.