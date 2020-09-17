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Spor

Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesi tek eksik

Süper Lig ilk haftasını lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Napoleoni dışında eksik bulunmuyor.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 10:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:12
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasını maç fazlası ve averajla lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

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