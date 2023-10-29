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Spor

Göztepe'den galibiyet serisi! 5 maçtır kazanıyor

Göztepe, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamasa da son haftalarda oynadığı müsabakaları kazanarak üst üste 5. galibiyetini elde etti.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Göztepe'den galibiyet serisi! 5 maçtır kazanıyor
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Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanan Göztepe, puanını 20'ye çıkartarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamasa da son haftalarda oynadığı müsabakaları kazanarak üst üste 5. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etmeyi başardı ve rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de Keçiörengücü maçı sonrasında oyuncularıyla ve takımıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Bu maçın ne kadar zor geçeceğini daha önce de belirtmiştim çünkü A. Keçiörengücü çok mücadeleci ve iyi bir takım. Ayrıca kendi sahalarında da çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımın hepsi gerçekten bu kulüp için her şeyini vermeye ve fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü bu fedakarlıklarını sürdürüp, çok çalışıyorlar. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan puanını 20'ye çıkaran Göztepe, haftayı ikinci sırada tamamladı. İzmir ekibi, bir sonraki hafta bir alt basamağında yer alan Kocaelispor'u konuk edecek.

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