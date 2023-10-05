Göztepe'den ilginç istatistik! Deplasmanda gol yemiyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de ilk 7 hafta itibarıyla dış sahada gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de ilk 7 haftada dış sahada gösterdiği oyunla dikkat çekti. Sezonun ilk deplasman maçında Ümraniyespor'a konuk olan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisiyle golsüz berabere kalırken, ilerleyen haftalarda ise önce dış sahada Altay'ı, daha sonra da Manisa FK'yı 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Şu ana kadar evinden uzakta oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda ligin en iyi takım konumunda bulunuyor. Hafta sonu Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak olan İzmir ekibi, bu seriyi orada da devam ettirip, 3 puanla evine dönmenin planlarını yapıyor.

Teknik Direktör Radomir Kokovic ve yardımcılarının, bu hafta içi gerçekleşen antrenmanlarda son maçlardaki yükselen performansın Bolu'da da devam etmesi için takıma özel programlar uyguladığı ve oyuncularla birebir ilgilendiği öğrenildi.