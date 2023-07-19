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Spor

Göztepe'den kadroya 7 takviye

Göztepe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kadrosuna yedi oyuncu takviyesi gerçekleştirdi.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Göztepe'den kadroya 7 takviye
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak teknik ekibin raporları doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirleyip; Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Tarık Çamdal, Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş ile yollarının ayırdı. İzmir ekibi giden oyuncuların yerini doldurmak için transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo ve son olarak da Konyaspor'dan Mame Diouf'u kadrosuna kattı. Böylece Göz-Göz, şimdiden 7 oyuncu takviyesi yapmış oldu. Öte yandan Göztepe'nin ara vermeden transferlere devam edeceği de öğrenildi.

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