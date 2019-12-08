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Göztepe'nin bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.

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Ligde son olarak 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
 
Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir'de konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
 
Ligde 9. haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkardığı 14. haftada, maç fazlası ve averajla 9. durumda yer alıyor.
 
Göztepe, 15. haftada 14 Aralık Cumartesi günü bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
 
Sezona Tamer Tuna yönetiminde başladıktan sonra İlhan Palut'u göreve getiren sarı-kırmızılı ekip, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 puan topladı.
 
Serdar Gürler'den 2 gol
 
MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle bu sezon 3 gole ulaşan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk'le birlikte takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.
 
Dünkü müsabakanın henüz 28. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Halil Akbunar ise bu sezon ligde şimdiye kadar en erken golü kaydeden oyuncu oldu. Halil, bu sezonki ilk golüne imza attı.
 
Göztepe'de 2 cezalı 
 
Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.
 
İzmir temsilcisinde Berkan Emir, Cameron Jerome, Titi, Andre Poko ve Lamine Gassama da ceza sınırında.

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