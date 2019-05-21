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Göztepe'nin kaderi kendi ellerinde

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Göztepe, BB. Erzurumspor’un yenilgisiyle avantajını korudu. Sarı-kırmızılılar son hafta Ankaragücü’nü mağlup ettiği takdirde ligde kalacak.

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Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girilirken küme düşme yarışındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor’un ligde kalmayı garantilediği sezonda; Akhisarspor’un ardından Göztepe, Bursaspor ve BB.Erzurumspor’dan ikisi bu sezon lige veda edecek. Kümede kalma yolunda avantaj bir kez daha Göztepe’ye döndü. Bursaspor deplasmanından bir puanla dönen Göz Göz, puanını 35’e çıkarırken, BB. Erzurumspor’un sahasında Fenerbahçe’ye kaybetmesiyle derin bir nefes aldı. Ligin son haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Tamer Tuna’nın öğrencileri, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan ligde kalacak. Bu durumda Bursaspor ve BB.Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’e veda edecek.

Puan kaybı da yetebilir

Göztepe son hafta da Ankaragücü’ne puan kaybederse rakiplerinden gelen sonuçları bekleyecek. Bursaspor’un 34. haftada puan kaybetmesi durumunda İzmir temsilcisine 1 puan yeterli olacak. Göztepe ile Bursaspor’un sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ise iki takım arasında genel averaja bakılacak. Ligde kalma savaşı veren üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi halinde ise BB. Erzurumspor ligde kalan ekip olmayı başaracak. Sezonun son haftasında 32 puanlı Erzurum temsilcisi, Kayserispor’a, 34 puanlı Bursaspor da deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

VAR yaramadı

Bursaspor deplasmanında iki golü Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) takılan Göztepe, bu sezon VAR’dan en fazla olumsuz etkilenen kulüpler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon VAR’dan 6 kez aleyhine karar çıkarken, İzmir ekibi bu alanda lider oldu. Göztepe’nin lehine ise VAR’dan yalnızca 1 karar verildi. İzmir temsilcisinin yanı sıra küme düşmeyi garantileyen Akhisarspor ile şampiyon Galatasaray da VAR’dan yalnızca 1 kez gülebildi.

(İHA)

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