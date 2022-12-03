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Spor

Göztepe'nin rakibi Adanaspor

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, yarın Adanaspor'a konuk olacak.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Göztepe'nin rakibi Adanaspor
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Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Hakem Saka, bu sezon 1. Lig'de ilk kez görev yapacak.

Geçen hafta Altay ile oynadığı müsabaka çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen 17 puanlı Göztepe, haftaya aynı puana sahip Adanaspor'un averajla gerisinde 13. sırada girdi.

İzmir ekibi, son 2 deplasman maçında Yılport Samsunspor ve Eyüpspor'a 1-0'lık skorlarla yenilirken, iç sahada bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Adanaspor ise topladığı 17 puanın 15'ini evinde elde etti.

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