Göztepe'nin sol beki Berkan Emir Eyüpspor'la anlaştı

Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen kesin olarak takımdan ayrılıyor.

BERKAN EMİR EYÜPSPOR YOLCUSU

Sarı-kırmızılılarda 4 sezondur forma giyen 34 yaşındaki sol bek, Göztepe'nin 1. Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'la anlaştı.

KAHRAMAN DEMİRTAŞ KONYASPOR'A GİTTİ

Göztepe'de hafta içinde sözleşmesini fesheden stoper Kahraman Demirtaş da Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a imza attı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE HALİL AKBUNAR AYNI TAKIMA GİDEBİLİR

İsimleri Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Adana Demirspor'la anılan kaleci İrfan Can Eğribayat ve kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önümüzdeki günlerde satılması bekleniyor. İkilinin aynı takıma gitme ihtimalleri olduğu öğrenildi.