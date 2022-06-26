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Spor

Göztepe'nin sol beki Berkan Emir Eyüpspor'la anlaştı

Göztepe'nin 34 yaşındaki sol beki Berkan Emir, sarı kırmızılı takımla yollarını ayırarak Eyüpspor'a transfer oluyor.

DHA26 Haziran 2022 Pazar 15:36 - Güncelleme:
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Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen kesin olarak takımdan ayrılıyor.

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