Göztepe'nin VAR'la iptal edilen 2 golüne mahkeme ile itiraz

Avukat Ülük, ''Bu puan tablosunu etkilemez ancak eğer ortada bir hata varsa ortaya çıkacak. Bizlere, Göztepe Spor Kulübü'ne ve yasal olarak iddia oynayan kişilere; Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilme hakkı, maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğurur'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftası'nda ligde kalma mücadelesine çıkan Bursaspor ile Göztepe, 0-0 berabere kalmışlar ve ligde kalma mücadelelerini son haftaya taşımışlardı. Maçta Göztepe'nin attığı 2 gol, VAR uygulaması ile iptal olmuş, VAR'ın çizdiği çizgiler ise Göztepe tarafından büyük tepkilere neden olmuştu. Göztepe taraftarı olan maçlara da giden İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar Tarcan Ülük ve Rasih Feridun Sencer, Göztepe’nin iki golünün aynı şekilde kasıt-ihmal veya özensizlik ile sonraki karelerden çekilerek nizami goller iptal edildiğini, maçın bu nedenle Göztepe Spor Kulübü'nün aleyhine sonuç ortaya çıkmasına neden olduğu gerekçesi ile Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Topun ayaktan çıktığı andaki resim karesine göre çekilmesi gereken video çizgisinin sonraki resim karelerinden çekilerek gollerin iptal edildiğini ileri süren İzmirli avukatlar, neticeye etki eden bu hatalar ile Göztepe Spor Kulübü küme düşme tehlikesi ile 34. haftaya hazırlanmak zorunda kaldığı gibi hukuka aykırı bu eylem nedeni ile davacılar gibi taraftarların da manevi ve maddi hakları gasp edildiğini savundular.

Avukat Tarcan Ülük, ''Bizim başvurumuz VAR çizgisi doğru ve zamanında çizildi mi? Durum tespiti bilirkişi ile yapılacak. Eğer yasal olarak birileri hata yaptıysa bu ortaya çıkacak. Bu durum, puan durumunu etkilemez. Ancak ortada bir hata varsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilme hakkımız doğacak. Ayrıca Göztepe spor Kulübü, Pasolig kartı olup maçlara giden biz taraftarlar ve yasal olarak iddia oynayan kişilere de maçın sonucuna etki eden bir hata olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat açma hakkına sahip olacaklardır'' dedi.