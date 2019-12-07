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Göztepe'nin yükselişi devam ediyor

Süper Lig'de 14. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.

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Göztepe'ye galibieyti getiren golleri 1. dakikada Halil Akbunar, 47 ve 58. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeryen Göztepe puanını 20'ye yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de Galatasaray'ın konuğu olacak.

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