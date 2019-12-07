Göztepe'nin yükselişi devam ediyor
Süper Lig'de 14. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.
Göztepe'ye galibieyti getiren golleri 1. dakikada Halil Akbunar, 47 ve 58. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeryen Göztepe puanını 20'ye yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de Galatasaray'ın konuğu olacak.
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