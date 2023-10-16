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Spor

Göztepe'ye iyi haber! İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı

Göztepe'nin başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı ve sahalara dönmeye hazırlanıyor.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Göztepe'ye iyi haber! İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı
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Göztepe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan tecrübeli sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı, sakatlığını atlatarak sahalara geri döndü. Milli arada Manisa FK ile oynanan özel maçta forma giyen İsmail, penaltıdan 1 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de İsmail Köybaşı sevinci yaşanıyor. Sezon başında Somaspor'la oynanan özel maçta ayak tabanından sakatlanan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, sahalara geri döndü. Milli arayı boş geçirmek istemeyen sarı-kırmızılı ekibin Manisa FK ile düzenlediği özel müsabakada forma giyen İsmail Köybaşı, böylece aylar sonra maça çıkmış oldu ve penaltıdan da gol atma başarısı gösterdi.

Köybaşı'nın da geri dönüşüyle takımdaki sol bek sayısı üçe çıkınca Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'in hangi oyuncuya şans vereceği merakla bekleniyor. 39 yaşındaki teknik adamın, bu sezon formda olan Yunus Emre Gedik'i kesmeyeceği İsmail'i ise form tutana kadar rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı öğrenildi. Kokovic'in Altınordu'dan transfer edilen Ali Dere'ye ise zaman zaman üçlü savunmanın sol stoperinde görev vermesi bekleniyor.

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