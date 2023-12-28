Galatasaray formasıyla 1.5 sezonda ilk defa bir derbi maçında gol atamayan Mauro Icardi'yi hırs bastı.

Fenerbahçeli futbolcularla ciddi gerilim yaşayan Arjantinli yıldız, Süper Kupa Finali'nde hem fileleri sarsıp Cim Bom'a zafer kazandırmak hem Fener'den rövanşı almak hem de derbi golleri serisini yeniden başlatmak istiyor.

Gözüne aldığı darbeden dolayı ciddi sıkıntılar yaşayan ve dün de dahil olmak üzere doktor kontrolüne giden Icardi'nin, bu sorun dışında kendisini çok iyi hissettiği ve finale hazır olduğu belirtiliyor.

İŞTE ICARDİ'NİN O PAYLAŞIMI



Gözüne aldığı darbe nedeniyle maça maskeyle çıkması beklenen Mauro Icardi, Instagram hesabı üzerinden de gözü yaralı bir aslan görseli paylaştı. Kısa bir süre sonra aynı görseli yıldız isim Sacha Boey de hikayesinde paylaştı.