Granada, Roberto Soldado'yu resmen açıkladı
Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu.
İspanya La Liga'nın yeni takımlarından Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İspanyol santrfor Roberto Soldado'yu kadrosuna kattı.
34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Granada, 16 Temmuz Salı günü, oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek.
Roberto Soldado geçen sezon Sarı Lacivertlilerle 25 maça çıktı, 7 gol ve 6 asistle oynadı.
(Sporx)
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