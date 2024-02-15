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Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü!

Romanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplam altı madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Grekoromen Güreş Milli Takımı, ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü!
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Başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun grekoromen stil müsabakaları sona erdi.

Türkiye şampiyonada; grekoromen stilde 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber'le altın, 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'la gümüş, 67 kiloda Murat Fırat'la bronz madalya elde etti.

Altı madalyayla 147 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı, zirvede yer aldı. Geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da zirvede yer alan milli takım, tarihinde ilk kez üst üste şampiyon oldu. Milli takım ayrıca 5. kez zirvede yer alma başarısını gösterdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 142 puanla Azerbaycan ikinci, 99 puanla Ermenistan üçüncü sırada yer aldı.

  • Romanya2024
  • AvrupaGüreş
  • ŞampiyonGrekoromen

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