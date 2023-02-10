GS TV'den Volkan Demirel'e çağrı! Yanlış tanımışız...

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatay'da yaşanan felaket sonrası ilk günden beri seferber olan eski Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'i aradıklarını söyledi.

"Volkan Demirel'i, GSTV yayınına davet ettik"

Rıza Morova, Play Spor'da yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Duygularını anlatmasını istedik. "Seni aslında taraftar yanlış tanıyor." dedik. Yeşil sahalarda futbolcular stres altında oluyor. Baskı altındalar, bize göre antipatik olup, yanlış anlaşılabiliyorlar. Kazanma hırsıyla onlar da bunu yapıyor. Sporcuları sahada tanımak ayrı, gerçek hayatta tanımak ayrı. Volkan kardeşimi gerçek hayatta da tanımış olduk, çok mutlu olduk. Demek ki insanlık her yerde devam ediyor. İyi adına birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek." dedi.

"Keşke bu felaket olmadan birleşseydik"

Ayrıca Rıza Morova "Ali Koç iyi arkadaşım olur, o da dostluk eli uzatma taraftarıydı. Ahmet Nur Çebi ile seyahatlerde konuşuyoruz. Dostluk içinde olmamak için sebep yok. Bazen kazanma hırsı bizleri değil de, taraftar üzerinde baskı yaratınca, yöneticiler de istemedikleri şekilde konuşuyor. Aramızda bunu nasıl düzeltiriz diye konuşuyoruz, yazıyoruz. Burak Kızılhan ile de konuşuyoruz. Her sene birisi de şampiyon olacak diye kanun yok. Centilmenlik içinde devam etmeliyiz. Keşke bu felaket olmadan birleşseydik. Bu birlikteliğimizi, diğer branşlara yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz."

Yayına katılan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Çok zor günler geçiriyoruz, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.