14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7997
  • 6,4655
  • 274.256
  • 108905
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

G.Saray göndermek istiyordu! Canlı yayından net mesaj verdi!

Maç sonrası “1,5 yıl daha buradayım” diyerek camiaya açık bir mesaj gönderen Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncunun yüksek maaşına takılıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilen ve bazı Arap kulüplerin Galatasaray’ın kapısını çaldığı belirtilen Younes Belhanda’nın transfer işi kangrene bağlamış durumda.
 
BELHANDA 3,350 + MAÇ BAŞINI BIRAKMAK İSTEMİYOR
 
Dün gece 5-0 biten PSG maçından sonra yayıncı kuruluşa “1,5 yıl daha buradayım” diyerek camiaya açık bir mesaj gönderen Faslı futbolcunun yıllık 3,350 milyon euro’yu bırakıp gitmeyeceği öğrenilirken, Belhanda’nın Arabistan kulüplerine kapılarını kapattığı bildirildi. Galatasaray’dan ayrılırsa Avrupa kulüplerinden birine boy göstermek isteyen 29 yaşındaki orta sahanın yüksek maaşı transferin önüne geçerken, sarı kırmızılı yönetimin William D’Avila ile formül arayışlarına koyulduğu anlaşıldı.
 
Bu sezon 15 maçta sadece 2 gol atan (penaltıdan) Belhanda, hemen hemen her maçta taraftarların büyük tepkisini toplarken, oyuncunun aslında bu olumsuz durumu çok da umursamadığı kaydedildi.

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA