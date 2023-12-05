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Spor

G.Saray'da kadın sutopunun yeni isim sponsoru Zena Enerji oldu

Galatasaray'da yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Kadın sutopu takımının yeni isim sponsoru bu sezondan itibaren 3 sezon için Zena Enerji oldu.

AA5 Aralık 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
G.Saray'da kadın sutopunun yeni isim sponsoru Zena Enerji oldu
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Galatasaray Kulübü, Zena Enerji ile kadın sutopu takımının isim sponsorluğunu kapsayan bir anlaşma yaptı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Zena Enerji, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Galatasaray Kadın Sutopu Takımı'nın isim sponsoru oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe ile Zena Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çağrı Gürses katıldı.

Bora İsmail Bahçetepe, Zena Enerji ile güzel bir anlaşma imzaladıklarını dile getirerek, "Bu anlaşma ile Zena Enerji, kadın sutopu takımımızın 3 sene sponsorluğunu yapacak. Çağrı Bey'e ve firması Zena Enerji'ye bize güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Tüm amatör şubelerde kalıcı başarı için sponsorluğun önemini hepimiz biliyoruz. Zena Enerji'nin verdiği bu desteğin bizi hedeflerimize ulaştıracağına eminiz. Oyuncularımıza, hocamıza ve sponsorlarımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel Çağrı Gürses ise anlaşma dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatarak, "Ali Sami Yen'de yeni açık tribünde babamın dizinde maçlar seyrettim. Galatasaray'ımızın birçok başarılarına şahit oldum. Şimdi ise Galatasaray'ın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bora Bey ile görüştüğümüzde Galatasaray'ın 3 yıl içinde Avrupa'da şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Biliyoruz ki Galatasaray'ımız üç sene içinde Türk bayrağını Avrupa'da göndere çekecektir. Anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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