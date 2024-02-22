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Spor

Guardiola: Dünya Kupası tecrübesi yaşamak istiyorum

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, hayalinin milli takımlar düzeyinde bir Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

22 Şubat 2024 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
Guardiola: Dünya Kupası tecrübesi yaşamak istiyorum
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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kariyeri sona ermeden önce büyük bir turnuvada bir milli takımı çalıştırmak istediğini söyledi.

Kariyerinde bir milli takımı çalıştırmak istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda bir milli takımı çalıştırmak istiyorum. Bunu çok isterim" dedi.

"BENİ KİM İSTER!"

İstediği ülke konusunda bir tercihi olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Guardiola, "Beni kim ister bilmiyorum! Bir milli takımda çalışmak için sizi istemeleri gerekiyor, tıpkı kulüp gibi" sözlerini sarf etti.

"DÜNYA KUPASI DENEYİMİ İSTİYORUM"

Teknik direktörlük kariyerine başladığında hiçbir zaman Dünya Kupası kazanma gibi bir hedef koymadığını söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Bir Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ya da bir Copa America deneyimini yaşamak isterdim. Bu ne zaman olur, bilmiyorum ama bir Dünya Kupası'nda teknik direktörlük tecrübesi yaşamak isterdim" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Pep Guardiola'nın adı daha önceki dönemlerde İngiltere, Amerika ve Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.

2016 yılından bu yana Manchester City'de görev yapan 53 yaşındaki teknik adamın İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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