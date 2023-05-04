Guardiola: Haaland daha da fazla gol atacak

Manchester City menajeri Pep Guardiola, West Ham'ı mağlup ettikleri erteleme maçı sonrası Haaland'ın kırdığı gol rekoruyla ilgili konuştu.

Şampiyonluk yolunda aldıkları galibiyetin öneminin yanı sıra Haaland'ın 35 golle Premier Lig'in en fazla gol atan ismi ünvanını alan oyuncusuyla ilgili Guardiola, "Onun adına çok mutluyuz. Herkes onu takımda görmekten mutlu. Bu rekoru er ya da geç kırılacağını biliyorduk, hatta bu rekoru ileride yine kendisi geliştirecek. Daha çok gol atacak" sözlerini kullandı.

Guardiola sezon başında Haaland'ın eleştirilmesiyle ilgili de gönderme yaparak, "Sezon başı Liverpool'la oynadığımız Charity Shield maçının kaybettiğimizde onun Premier Lig'e uyum sağlayamayacağını söylemişlerdi. Ne olacağını önceden bilemeyiz, bu da onun en güzel örneği oldu." diye konuştu.

Guardiola ayrıca Haaland'ın bu sayıya çok daha önce ulaşabileceğini de belirterek, "Sadece 22 yaşında, önümüzde 5 lig maçı daha var ve ben onu bir maçta hat-trick yaptıktan sonra 60. dakikada oyundan aldım. Belki de daha fazla gol atardı ama belki de sakatlanırdı, bunu bilemeyiz. O özel bir oyuncu." açıklamasını yaptı.