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Spor

Guardiola: İlk geldiğimde kimse Şampiyonlar Ligi kazanacağımıza inanmıyordu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 'Manchester City'e geldiğim zaman takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanmıyordu. Bu bir zaman meselesi, bir süreç.' ifadelerini kullandı.

7 Mart 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Guardiola: İlk geldiğimde kimse Şampiyonlar Ligi kazanacağımıza inanmıyordu
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Manchester City'e ilk geldiği zamanlarda kimsenin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünmediğini söyleyen Pep Guardiola şu açıklamaları yaptı:

"Manchester City'e geldiğim zaman takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanmıyordu. Bu bir zaman meselesi, bir süreç. Bize zaman verdiler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimize inanan bir takımız. Real Madrid ve Bayern Münih ile rekabet ediyoruz."

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