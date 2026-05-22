İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,747
  • EURO
    53,0718
  • ALTIN
    6647.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola Manchester City'ye veda ediyor! ''Sebebini sormayın''
Spor

Guardiola Manchester City'ye veda ediyor! ''Sebebini sormayın''

10 yılda 20 kupa kazanan Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı. İngiliz kulübü yeni teknik direktör olarak eski yardımcı Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Guardiola Manchester City'ye veda ediyor! ''Sebebini sormayın''
ABONE OL

Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona eriyor.

2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola, sezon sonunda görevden ayrılacağını açıkladı.

Guardiola, "Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim." dedi.

Manchester City, Guardiola yerine daha önce 55 yaşındaki teknik adamın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

Pep Guardiola, 10 yıllık Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.