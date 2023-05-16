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Spor

Guardiola, Yerry Mina'ya tepki gösterdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Everton ile oynadıkları mücadelenin ardından rakip stoper Yerry Mina'nın, oyuncusu Erling Haaland'a karşı sert oynaması sebebiyle tepki gösterdi.

16 Mayıs 2023 Salı 13:11 - Güncelleme:
Guardiola, Yerry Mina'ya tepki gösterdi
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Everton'ı 3-0 yendikleri maçtan sonra Erling Haaland'a karşı saha içinde aşırı sert oynayan Yerry Mina'ya tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta, Manchester City deplasmanda Everton'ı 3-0 yendi. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, oyuncusu Erling Haaland'a saha içinde gösterilen sertliğe tepki gösterdi.

Maç sonrasında formasını çıkaran Haaland'ın vücudunda çizikler ve izler olduğu belirtilirken, Norveçli golcüdeki bu yaraların Everton'un stoperi Yerry Mina ile girdiği ikili mücadelelerden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Haaland'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Guardiola, Mina'ya sert tepki göstererek futbolcuyu kınadı ve şunları söyledi:

"Bu futboldan çok uzak bir şey. Ona bu tür şeylerden kaçınacak kadar iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Ne yaptığını biliyor. Ona sorun. Bu fiziksel ya da zihinsel bir şey değil. Gereksiz yaptığı şeyler var"

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